Juruá avança para a fase verde, aglomerações e morte de poeta acreano; veja mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Acre registra festas com aglomerações e enteada estuprada por padrasto faz carta inocentando acusado

Os especialistas já confirmaram que o Acre enfrenta uma segunda onda do coronavírus, com aumento significativo de casos e internações pela doença nos últimos dias. O desrespeito às regras de distanciamento, nas aglomerações promovidas em festas privadas, é um dos principais fatores que incentivam o aumento, de acordo com estudos científicos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Tribunal Pleno Jurisdicional negou pedido de Revisão Criminal feito por homem que foi condenado pela prática do crime de estupro vulnerável. Assim, foi mantida a condenação dele a 19 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Poeta acreano Victor Silveira morre aos 21 anos e Gladson exonera diretores, comissionados e nomeia novos servidores

Morreu na tarde desta terça-feira (24), aos 21 anos, o poeta e fotógrafo acreano Victor Silveira Nepomuceno. Ele lutava contra um câncer no osso do braço esquerdo e estava internado em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na manhã desta terça-feira (24) o governador Gladson Cameli (sem partido) publicou mudanças em seu quadro de gestão na administração pública. Ao todo, foram quatro nomeações, quatro exonerações/mudanças de lotação de servidores publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

QUARTA-FEIRA

Cirurgiã dentista do Acre grava clipe “A culpa é sua” e bomba na internet

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da 10ª Promotoria de Justiça Criminal, obteve a condenação de José Elisaldo Rodrigues Martins, pelos crimes de estupro e tentativa de feminicídio. O promotor de Justiça Carlos Pescador atuou no júri. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A cirurgiã dentista e acreana Bruna Roberth, de 25 anos, é o mais novo sucesso da internet desde setembro, quando lançou um clipe no YouTube com a música “A culpa é sua”. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Acidente entre caminhão-tanque que saiu do AC e carro toureiro deixa um ferido na BR-364 e

Um acidente na BR-364, em Rondônia, deixou um caminhão-tanque com a frente completamente destruída. As imagens impressionam. Segundo informações repassadas ao ContilNet por uma testemunha, o veículo bateu na traseira de um carro toureiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Mesmo com um decreto publicado pelo Governo do Estado autorizando o retorno às aulas para alunos do 3º ano do Ensino Médio, no último dia 16 de novembro, a Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE) resolveu adiar mais uma vez a data de início. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Rio Branco e outros municípios do Baixo Acre permanecem na faixa amarela e Gladson substitui veículos oficiais por táxi e carros de app para deslocamento dos servidores

A regional de saúde do Baixo Acre/Purus permanecerá por mais 14 dias no nível de Atenção em relação à pandemia de coronavírus. A classificação de risco é representada pela bandeira de cor amarela. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (27), em videoconferência, pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

“Só existe um Acre e ele é de todos”, com essa frase o chefe do Poder Executivo, Gladson Cameli, selou um acordo de união entre motoristas de aplicativo e taxistas do estado, durante reunião que formalizou a adoção do serviço que utiliza, como meio de transporte oficial no deslocamento dos servidores em atividades administrativas, o modelo do programa TáxiGov. CONFIRA NA ÍNTEGRA.