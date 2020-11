Luiz Bacci sugere “depilação íntima” a seguidora e recebe críticas

A resposta de Bacci foi repercutida no Instagram Garotxdoblog, e uma série de internautas criticaram o apresentador

Luiz Bacci usou as redes sociais na noite dessa terça-feira (24) para conversar e dar conselhos a seguidores. Um destes, no entanto, não foi muito bem recebido pelo público. No Stories, o apresentador da Record TV recomendou “depilação íntima” à uma mulher e recebeu críticas.

A seguidora questionou: “Meu marido tem nojinho na hora H. É normal?”. Bacci respondeu: “Pela sua foto de biquíni, pode ser. Sugiro depilação íntima com auxílio urgente de avançado de um jardineiro. Seja feliz”.

A resposta de Bacci foi repercutida no Instagram Garotxdoblog, e uma série de internautas criticaram o apresentador. “A noção passou longe”, “Para mim, foi muito machismo” e “Nossa, que engraçado um homem humilhando uma mulher por ter pelos” foram alguns dos comentários.

