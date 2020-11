No ‘Altas Horas’, Xuxa lembra carreira e fala de relação com Ayrton Senna

Apresentadora reflete sobre a vida atual e fala de Junno: 'Tenho uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou'

Uma convidada muito especial vai bater um papo sincero no ‘Altas Horas’ deste sábado (21). Xuxa Meneghel será entrevistada da noite! A apresentadora abre o jogo sobre a sua trajetória dentro e fora da televisão. No programa, ela relembra depoimentos antigos que concedeu em 2003 a Serginho Groisman, comenta sobre o sucesso e revela como aprendeu a lidar com as críticas ao longo dos anos.

Xuxa também reflete sobre sua vida atual e comenta também comenta sobre o reencontro com Junno Andrade:

“Eu comecei a viver coisas que eu não tinha vivido a minha vida inteira. Estou passando por um momento muito bom porque eu tenho uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou.”

No encontro, a convidada compartilha momentos que marcaram a sua vida, como a chegada de Sasha com a maternidade: “Depois do nascimento, a minha vida mudou muito. Eu precisava ser uma boa pessoa”, disse ela, que acrescenta:

“Ser mãe e ser uma mulher amada é muito importante.”

Xuxa ainda relembra e comenta sobre a sua rotina como apresentadora infantil, e revela o que mudou, de lá para cá, garantindo que tudo é aprendizado. Ainda no programa, comenta com Serginho Groisman o processo por trás de seus livros ‘Maya – o bebê arco-íris’ e ‘Memórias’, além da sua relação com Ayrton Senna e o processo interno para aprender a lidar com as críticas. [Capa: Globo]

