Primeiras horas de votação com baixo movimento e pouca sujeira eleitoral na Capital

Até as 10 horas da manhã, o horário de votação que começou às 7 é preferencial para eleitores com 60 (sessenta) anos ou mais

As primeiras horas de votação neste domingo (29), em Rio Branco, estão tranquilas e sem muita movimentação. A sujeita causada pelos santinhos, que são típicas de dias de votação, também está menor que o primeiro turno.

No Centro de Rio Branco, onde concentra muitas sessões, há pouco movimentos de carros e pedestres. As sessões que funcionam na OCA, na Escola José Rodrigues Leite, Secretaria da Fazenda e no Ministério do Trabalho, estão vazias e algumas com filas pequenas.

Na Baixada da Sobral o cenário se repete.

Veja fotos tiradas pelas nossas equipes





