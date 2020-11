Roberto Duarte garante que haverá segundo turno: “Não podemos ser prepotentes”

O candidato à prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB), foi o último dos sete concorrentes a votar. Ele foi ao colégio Lato Sensu neste domingo (15), no bairro Tropical. Na ocasião, ele disse que acredita na ida ao segundo turno, mas não sabe com qual dos seis adversários.

“Não podemos ser prepotentes, haverá segundo turno e com certeza iremos estar lá, mas, não se sabe com quem. Temos as melhores propostas para Rio Branco e as mais exequíveis. Fizemos uma campanha linda, limpa e transparente”, garantiu.

Duarte estava acompanhado da vice Antônia Lúcia (PL) e da esposa Paula Martinelo.

Em entrevista, ele destacou que não acredita nas pesquisas eleitorais divulgadas. “Se pesquisa elegesse alguém, o presidente Bolsonaro não teria sido eleito e nem o governador Zema de Minas Gerais”, argumentou.

