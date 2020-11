Tatá Werneck recebe Xuxa na estreia da quinta temporada do ‘Lady Night’

O divertido late show Lady night, de Tatá Werneck, chega à quinta temporada nesta terça-feira (3), no Multishow, às 22h30. A atração será exibida de segunda a sexta e começa em grande estilo, recebendo a apresentadora Xuxa.

Entre outras coisas, a Rainha dos Baixinhos vai lembrar o dia em que Tatá esteve no programa dela. Foi aí que veio o apelido Tatá.

A temporada do Lady night trará de volta quadros como o já tradicional Meu programa minhas regras, Contradiga-se e Entrevista com especialista. Além disso, haverá as novidades Só Claudia Raia pode, com Tatá e o convidado falando como se estivessem em um musical; Haters do seu hater, no qual Tatá diz frases de haters enquanto Carlinhos Maia rebate; e Roleta de gêneros, com Marcão, Tatá e o participante do dia em um jogo de improviso.

Entre os convidados da temporada estão a atriz Camila Queiroz, os atores Alexandre Nero, Babu Santana e Fábio Assunção, os apresentadores Luciano Huck e Otaviano Costa e os casais Emílio Dantas e Fabiula Nascimento, Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

“Foi uma das entrevistas mais difíceis para mim, porque a Tatá é muito rápida. Eu também faço um humor ágil, mas em alguns momentos ela conseguiu me deixar preocupado. Com certeza foi a entrevista em que eu mais aprendi. A Tatá, para mim, é um gênio. Ela é a maior revelação humorística feminina do nosso país”, afirma Carlinhos Maia em material de divulgação do Lady night.

O ator Klebber Toledo é um dos que participam do Contradiga-se: “Debatemos pontos cruciais da sociedade, como o racismo e os privilégios. Inclusive já me desculpo de antemão por qualquer mal entendido”, brinca. [Capa: Reprodução/Instagram]

