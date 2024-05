Competição entre empresários faz baixar preço dos combustíveis no interior do Acre

Na semana que antecede o Dia das Mães, uma acirrada disputa de preços entre dois postos de combustíveis em Sena Madureira está levando vantagens aos consumidores locais. O Autoposto Rosellão e o Autoposto Sena estão travando uma batalha centavo a centavo para atrair clientes, resultando em preços mais baixos e promoções atraentes.

Nesta segunda-feira (06), a diferença de preços já era notável. Enquanto o Autoposto Rosellão oferece gasolina a R$ 6,62, seu concorrente, o Autoposto Sena, localizado a menos de 100 metros de distância, está vendendo o mesmo combustível por apenas R$ 6,55, uma economia de sete centavos por litro. Além disso, o Autoposto Sena também lidera em relação ao óleo diesel comum, com um preço de R$ 7,00 por litro, enquanto o Autoposto Rosellão cobra R$ 7,08.

No entanto, o Autoposto Rosellão tem uma vantagem no preço do etanol, vendendo a R$ 4,89 o litro, um centavo mais barato do que o Autoposto Sena, que comercializa o combustível por R$ 4,90.

Essa competição saudável entre os postos de combustíveis está beneficiando os consumidores locais, que agora têm acesso a preços mais baixos e uma variedade de promoções.

Sorteio de Moto

Em comemoração ao Dia das Mães, o Autoposto Rosellão está promovendo um sorteio de uma moto 0km, o que adiciona mais um incentivo para os clientes aproveitarem as ofertas disponíveis.

Diante desse cenário, os motoristas de Sena Madureira podem se beneficiar não apenas de preços mais acessíveis, mas também de vantagens extras oferecidas pelas promoções dos postos de combustíveis locais.