Zequinha Lima é eleito prefeito de Cruzeiro do Sul com 44,15% dos votos válidos

A população de Cruzeiro do Sul elegeu neste domingo (15) Zequinha Lima (PP) prefeito e Henrique Afonso (PSD) vice. Eles derrotaram nas urnas Sargento Adonis, do PSL, e Fagner Sales, do MDB, filho do ex-prefeito Vagner Sales.

A chapa vitoriosa teve 18.766% votos, 44,15% do total apurado pela Justiça Eleitoral.

Lima era vice-prefeito da segunda maior cidade do Acre até agosto, quando teve o mandato cassado junto ao ex-prefeito Ilderlei Cordeiro. Sem perder os direitos políticos, o progressistas retorna ao comando de Cruzeiro do Sul a partir do dia 1º de janeiro.

44.533 mil cruzeirenses compareceram às urnas. Brancos somaram 583 (1,30%) votos e não houveram votos nulos computados.

O governador Gladson Cameli comemorou ao lado de Zequinha:

