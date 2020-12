4 MIL VAGAS: PRF e PF abrirão concurso público e editais já estão prontos

Operação no Rio

Na última quarta-feira (2), o mandatário também fez publicações sobre o concurso nas redes sociais. De forma semelhante, comemorou a apreensão de 2,5 toneladas de cocaína em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).

“É a maior apreensão de drogas na história do Rio de Janeiro”, escreveu Bolsonaro no seu perfil oficial no Facebook, com a imagem da carga recolhida. “Para melhorar ainda mais esse trabalho, em 2021 serão abertas 2 mil vagas em concurso para a PF”, disse.

O último concurso para ingresso na corporação foi em 2018 e ofereceu 500 vagas, em 17 estados. A banca organizadora foi o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A remuneração inicial para policial rodoviário federal é de R$ 9.899,88, e para agente administrativo é de R$ 4.746,16, exigindo nível médio completo.