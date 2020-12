Acreanos se revoltam com Acrecap Legal após mulher de São Paulo ser premiada

A premiação de uma mulher de Marília, no interior de São Paulo, distante mais de 3 mil quilômetros de Rio Branco, revoltou clientes do Acrecap Legal. A ganhadora Aira Marques foi sorteada neste domingo (20) com um Jeep Renegade ou R$ 80 mil.

No perfil do Facebook do título de capitalização, não faltou críticas. “O sistema deveria negar quando fosse de outra cidade. Fazendo povo de besta? Já é difícil ganhar competindo com o povo daqui, imagina com os de fora”, escreveu uma usuária da rede social.

“Como assim São Paulo? Achei que era Acrecap e não São Paulocap”, disse outra. “Acho que está errado. O povo não sabia disso”, afirmou um terceiro.

A reportagem tentou contato com o Acrecap, mas o telefone informado no site não atendeu às ligações.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários