Afastada do cargo, Adelaide de Fátima diz que entrará com recurso contra decisão

Perseguição

É de assustar a perseguição feita a empresária Adelaide de Fátima. O Palácio Rio Branco já sabe o que está por trás desse jogo, inclusive, tem em mãos relatórios de casos que, como diz o ditado popular, são “cabeludos”.

Despacho

Em seu despacho, o juiz Nonato Costa afirma primeiro haver fortes indícios da prática de crimes por parte de Adelaide de Fátima enquanto atuava na iniciativa privada, depois, o próprio magistrado diz que não está afirmando nenhuma culpa pelos fatos imputados. Se não existem provas contra a empresária, onde existe risco à ordem pública?

Mulher corajosa

Adelaide disse à coluna que vai entrar com recurso da decisão da Justiça a quem respeita e não discute nenhuma decisão. Lamenta, no entanto, o jogo sujo de atores que estão por trás dessa orquestração, em nenhum momento, nem mesmo quando foi alvo de matérias por parte de alguns jornalistas, a empresária foi procurada pelo menos para dar a sua versão como prega o bom jornalismo. Ela garantiu que não abre mão de mostrar a verdade.

Reforma

O governador Gladson Cameli resolveu atender o pedido de sua base na Assembleia Legislativa. Neste terça-feira (22) os deputados devem encerrar o ano com aprovação da LDO e da reforma proposta pelo Palácio Rio Branco. A relação com o Palácio deve terminar em alta.

Manifestação

Alguns parlamentares até já se manifestaram pelas redes sociais a favor da reforma administrativa. Luiz Gonzaga, do PSDB, disse que o projeto garante austeridade ao estado, o deputado Pedro Longo, garantiu voto a favor do equilíbrio fiscal.

Recesso

Com o recesso parlamentar a partir desta terça, o tema mais quente ficará por conta dos nomes que vão compor o secretariado do prefeito eleito Tião Bocalom, assim como, o jogo dos bastidores para eleição da mesa diretora. A vereadora Lene Petecão (PSD-AC) vem dialogando muito com todos os vereadores.

Reencontro

Foi diante de uma plantação de soja que ocorreu o reencontro entre o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e o governador Gladson Cameli. Nada de hostilidade e nem poderia ser diferente. Petecão e Gladson não são de guardar magoas e nem de cultivar inimizades.

Oração

O governador Gladson Cameli, com seu jeito, pediu foi oração para o senador Sérgio Petecão. A súplica foi ouvida pela senadora evangélica, Mailza Gomes (Progressistas). O Pastor Reginaldo deve ser escalado para obra em favor do governador.

Oração e fé

Por falar em oração, muitas são as manifestações de apoio ao ex-governador Tião Viana, que testou positivo para Covid-19. Depois de salvar mais de mil vidas, o médico foi atingido pelo vírus. A coluna deseja recuperação plena do grande profissional.

Procon na OCA

Um dos serviços mais esperados pela população do Juruá passou a funcionar com a inauguração da OCA em Cruzeiro do Sul: O Procon. A primeira pessoa atendida nesta segunda-feira, dona Rosilene Maciel, disse que não esperava a hora de ter seus direitos garantidos.

Nos rios

O senador Sérgio Petecão vai visitar as regiões mais isoladas durante o recesso parlamentar. Já fazia isso sem ser candidato ao governo, agora deve andar ainda mais no caminho feito por todo os pré-candidatos a governador no Acre.

Pandemia

Dos 70 leitos de UTI disponíveis para casos Covid-19, 40 estão ocupados, registrando taxa de ocupação de 57,1% e dos 273 leitos clínicos disponíveis, 145 estão ocupados, registrando taxa de ocupação de 53,5%, Os dados são do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Estão proibido festas e aglomerações no natal e ano novo.

