Americanos confundem luzes de show de Alok com ataque alienígena

Na madrugada desta quarta-feira (16), Alok contou que as luzes de seu show já foram confundidas com um ataque alienígena em Sacramento, na Califórnia. “Eu estava fazendo testes do nosso laser, lá nos EUA, no norte da Califórnia, em Sacramento, e vários moradores ficaram intrigados, começaram a gerar várias especulações nas redes sociais, muitos deles ligaram para polícia”, iniciou o relato.

Reprodução/Instagram Alok chama a atenção na Califórnia "Se você estivesse em Pilot Hill ou na área de Coloma no domingo por volta das 18h, deve ter notado um feixe de laser azul projetado alto no céu, dizia uma matéria publicada pela jornalista Krysten Kellum no jornal californiano Mountain Democrat. "Testemunhas tiraram fotos e fizeram uma convocação nas redes sociais na esperança de encontrar uma explicação. Correram boatos de que eram alienígenas, alguém mirando em uma aeronave ou uma equipe de filmagem trabalhando em um videoclipe. Acontece que se tratava da realização de um videoclipe para o DJ brasileiro Alok, que é o quinto DJ do mundo pela DJ Magazine e conhecido por usar lasers em suas apresentações", explica o texto.

