Anitta humilha os próprios funcionários e os escorraça: “Quem resolve? Eu! Que enfio uma tora no meu c%”

Em um dos episódios, a cantora é flagrada discutindo com sua equipe por conta do figurino e cenário do show que realizou no Rock in Rio

Anitta está dando o que falar nas redes sociais por conta de sua postura na série documental Made in Honório, lançada recentemente na Netflix. Em um dos episódios, a cantora é flagrada discutindo com sua equipe por conta do figurino e cenário do show que realizou no Rock in Rio de 2019.

De acordo com Anitta, na maioria de suas apresentações, a equipe não deixa o figurinista fazer seu trabalho. Nas imagens, ela apareceu ligando para seu pessoal e os detonando por conta da falta de profissionalismo: “Não fizeram a caralha do cenário, não mandaram para a porra do resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a porra do look”.

