Após recomendação do TCE, posse de 500 aprovados em concurso é suspensa em CZS

O prefeito Clodoaldo Rodrigues de Cruzeiro do Sul, anunciou nesta terça-feira (15), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), a suspensão do ato de posse dos mais de 500 aprovados no concurso público para contratação de servidores para a prefeitura da região.

O ato segue uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) por supostas irregularidades no certame. Os aprovados foram nomeados no início de novembro.

O evento estava marcado para sexta-feira (18), às 9h, no Salão Cultural Cordélia Lima, na Avenida Cultural, bairro João Alves.

