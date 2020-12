Bolsa Família será paga em Conta Poupança Social Digital

Os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) vão passar a receber seu pagamento em Conta Poupança Social Digital a partir deste mês.

Cadastrados no programa com NIS de final 9 e 0 vão ser os primeiros a ter criada a poupança gratuita na Caixa Econômica Federal (CEF) e vão poder movimentar o dinheiro via Caixa Tem, aplicativo criado pelo banco durante a pandemia do novo coronavírus para o pagamento do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS, por exemplo.

De acordo com o Ministério da Cidadania, a iniciativa pretende ser a “maior inclusão bancária da história do Bolsa Família”.

Dados da pasta dizem que mais de 9 milhões de beneficiários do PBF não têm conta em banco.

A criação da conta, segundo Fabiana, vai ampliar as opções de pagamentos e oferecer aos beneficiários mais uma modalidade para sacar e movimentar o dinheiro.

Bom lembrar que neste mês, por conta das festas de fim de ano, o calendário do Bolsa Família será adiantado e os pagamentos vão ocorrer entre 10 e 23 de dezembro. (veja calendário completo abaixo)

Como sacar e movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem

A Conta Poupança Social Digital não tem tarifas de manutenção e é acessada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para download nas lojas Android e iOS.

Para utilizá-la, não é preciso gerar nova senha, ela é criada gratuitamente e o usuário pode usar a mesma senha do cartão social.

Logo após o crédito dos valores é possível fazer compras com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio das maquininhas.

O beneficiário também poderá realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

No site da Caixa, é possível encontrar alguns tutoriais de como receber e movimentar o dinheiro no aplicativo Caixa Tem.

