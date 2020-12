Câmara de Rio Branco terá, em 2021, R$ 3,5 milhões de sobras da atual legislatura

A legislatura que se encerra na Câmara de Vereadores de Rio Branco vai deixar em caixa uma economia de mais de R$ 3,5 milhões, informou nesta quarta-feira (16) o presidente da Casa, Antonio Morais (PSB). Segundo o vereador, a próxima-mesa diretora começará os trabalhos em 2021 “sorrindo”.

Morais não se despede dos trabalhos no parlamento-mirim. Ele foi reeleito no dia 15 de novembro e ficou entre os mais votados. No entanto, nesta última sessão do ano ele avaliou sua condução do comando da Casa e agradeceu aos colegas.

“Vocês contribuíram para que pudéssemos fazer um trabalho razoável na mesa-diretora. Deixo a presidência com tranquilidade e cabeça erguida, com todos os contratos licitados e organizados”.

