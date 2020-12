Cantor Matheus, dupla de Lucas, morre por complicações da covid-19

O cantor Matheus, da dupla Lucas e Matheus, morreu nesta terça-feira (22), vítima do coronavírus. O artista começou a sentir os sintomas da covid-19 ao retornar de Portugal para Presidente Prudente (SP), sua cidade natal. Ele ficou internado em um hospital da região e foi entubado no dia 16 de dezembro, por conta da piora das funções renais. As informações são do portal G1.

Edilson da Silva Rodrigues, seu nome de batismo, tinha 57 anos. Ele morava em Portugal há 27 anos. Segundo a imprensa portuguesa, ele havia participado de dois programas da emissora RTP no início deste mês, incluindo um especial de Natal. A dupla Lucas e Matheus possuía longa trajetória na Europa. Ao longo da carreira, lançaram 27 álbuns e 15 coletâneas. O maior sucesso deles é a música Paciência, gravada na década de 1990 e que impulsionou a ida para Portugal.

