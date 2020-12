Espírito natalino: morador retira poste de luz derrubado há cinco dias no Tucumã

Um morador do Tucumã retirou por conta própria um poste de luz derrubado há cerca de 5 dias no parque que leva o nome do bairro.

Com a ajuda do filho, Raimundão levou sua caixinha de ferramentas, desligou os fios de eletricidade e retirou o objeto caído do meio da ciclovia.

Quando caiu, o poste de luz obstruía ainda uma das principais vias de acesso ao Tucumã, a Avenida Norte.

Confira as imagens:

