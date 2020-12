Famosos cotados, duração e novidades: saiba tudo (até agora) sobre o BBB21

Após o sucesso estrondoso da edição de número 20 do Big Brother Brasil, a TV Globo já anunciou que o BBB 21 será o mais longo de todas as edições da história. Com 100 episódios, o reality show comandada por Tiago Leifert tem estreia marcada para 25 de janeiro e término no dia 4 de maio.

A Coluna Leo Dias reuniu tudo aquilo que já foi revelado pela emissora e também o que este já descobrimos antes de todos.

A fórmula será a mesma de 2020, Camarote x Pipoca, e os participantes deverão ficar em um pré-confinamento de 14 dias em um hotel do Rio de Janeiro.

Marcas como Avon, McDonald ‘s, Seara, PicPay, Americanas, Amstel e C&A já assinaram contrato para serem cotistas masters.

Cada uma pagou a bagatela de R$ 78 milhões e aparecerá diariamente na edição. Os valores dos prêmios de 1°, 2° e 3° lugar serão os mesmos.

Ou seja, os finalistas ganharão R$ 1,5 milhão, R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

Vários nomes foram cotados para o Camarote, e a coluna já adiantou alguns deles.

Na lista VIP de Boninho, estão a blogueira e atriz Kéfera Buchmann, a musa fitness Gabriela Pugliesi, a digital influencer Thaynara OG, Gracyanne Barbosa, Matheus Mazzafera, Camilla de Lucas, o humorista Rafael Infante, a atriz Carla Diaz, Marcello Melo Jr., a ex-panicat Juju Salimeni, Eri Johnson, Felipe Tito e Ney Lima. Na última semana, os atores Diego Homci e Tiago Homci também entraram na mira após perderem contrato com a Record TV para A Fazenda 12.

Além dos nomes de famosos selecionados para fazer parte do segundo camarote da atração, Boninho revelou em um bate-papo, via Instagram Live, que tem o desejo de trabalhar com o digital influencer John Drops para o Big Brother Brasil 2021. Ainda não há informações se Drops deve concorrer ao prêmio milionário do programa ou se o desejo do Grande Irmão é o de tê-lo como repórter do reality, por exemplo. E aí, dentre os nomes já descobertos, qual teria a sua torcida?

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários