Filha de Flávia Alessandra posta foto de biquíni e arranca elogios

Giulia Costa continua chamando a atenção dos seguidores e mostrando que herdou toda a beleza da mãe, a atriz Flávia Alessandra, em uma nova foto de biquíni.

Na ocasião, ela posou mostrando apenas a parte de cima da peça, mas foi o suficiente para que os fãs ficassem babando nos comentários. As imagens foram feitas na praia.

Curtindo o sol em grande estilo, ela fez posições naturais e destacou seus belos colares artesanais. “Sol”, escreveu a carioca na legenda.

Nas respostas, ninguém economizou nos elogios. “Linda e abençoada a cada dia amore, não pare gatona. Tem sempre alguém se inspirando em você”, aconselhou uma admiradora.

Vale lembrar que, nesta mesma semana, ela surgiu tomando banho em um vídeo postado na rede social.

Na gravação, a atriz aparece sentada banheira enquanto molha as costas com um chuveiro pequeno. Com uma música relaxante, a jovem, que estava com um coque, filmou o momento bem tranquilo. “Banho de domingo”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Maravilhosa”, afirmou uma fã. “Linda de viver“, disse outra usuária rede social. “Você é perfeita”, admirou uma terceira. “Uma deusa“, exaltou mais uma.

Bem ativa no Instagram, recentemente Giulia Costa falou com os fãs sobre autoestima e aceitação do próprio corpo. Em um desabafo, a artista revelou como lida com essas questões e as pressões sobre padrões beleza.

“É por uma questão estética, porque querendo ou não a gente se deixa levar por essas pressões. Hoje mesmo foi um dia pra mim que me senti horrível. Vi todo mundo fazendo um monte de procedimento e fiquei bem mal [risos]. Vi todo mundo bem bonito no Instagram e fiquei mal“, confessou.

Confira:

