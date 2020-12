Gestor imobiliário José Lima é mais uma vítima do coronavírus no Acre

O gestor imobiliário José Lima foi mais uma vítima da covid-19 no Acre. Morador de Rio Branco, ele estava internado em leito de unidade de terapia intensiva (UTI) do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC) e não resistiu às complicações do coronavírus.

A morte foi atestada na terça-feira (8). A vereadora Lene Petecão (PSD) publicou nota de pesar pela morte de Lima. “Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento José Lima. Nesse momento de dor, venho me solidarizar com todos os familiares e amigos, que se encontram inconsoláveis, expressando minha condolências pela perda”, escreveu.

Lima era conhecido no meio político local pela sua atuação e militância, inclusive nas redes sociais. O jornalista e apresentador Floriano Oliveira também lamentou a morte do amigo. “É com profunda tristeza e pesar que recebo a notícia da morte do nosso irmão José Lima. Minhas condolências à família e amigos. Vítima de covid-19”.

