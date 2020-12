Gladson anuncia que décimo terceiro de servidores será pago nesta sexta-feira 

O pagamento do salário de dezembro deverá ser feiro no dia 28 deste mês

Em live realizada em suas redes sociais, o governador Gladson Cameli declarou que o décimo terceiro dos servidores públicos estaduais cai na próxima sexta-feira (18).

Cameli disse anteriormente que o pagamento seria efetuado na próxima semana, no dia 21 de dezembro, no entanto, existia a previsão de uma liberação do Banco do Brasil para que o recurso fosse antecipado.

Com relação ao pagamento do salário, o gestor frisou que o pagamento sai até o dia 28.

