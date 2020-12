Grêmio goleia na Arena, entra no G-4 e aumenta crise do Vasco

Resumão

Em um confronto entre dois times em momentos diferentes, deu a lógica. O Grêmio dominou o Vasco do início ao fim e não teve dificuldades para vencer por 4 a 0 neste domingo, na Arena, em Porto Alegre, em jogo pela 24ª rodada do Brasileirão. Diego Souza (duas vezes), Pinares e Lucas Silva marcaram os gols do Tricolor, que chega a 16 jogos de invencibilidade no temporada e entra de vez na briga pelo título. Já o Vasco chega a quatro partidas sem vitória no Nacional e segue na zona do rebaixamento.

Classificação