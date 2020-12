Horóscopo do dia: Confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

Conflitos de poder

Marte em Áries e Plutão em Capricórnio se encontram hoje em quadratura. Nossa ação e força pessoal se deparam com nosso emocional profundo, senso de poder e emoções reprimidas. Nossos medos e repressões esbarram no nosso lado guerreiro, o que pode gerar energias conflitantes. Conflitos de poder e impotência, conflitos de abuso de autoridade, etc. O ideal é usar de nossa força e assertividade para lidar com nossas sombras, que, no fundo, são geradas pelo medo e repressão dos impulsos naturais. A Lua em Áries conjunta a Marte nos fortalece no lado individual, mas cuidado com a agressividade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua ação pode entrar em conflito com figuras de autoridade, com seu trabalho ou figuras públicas. Saiba a hora de se afastar, pois sua obstinação pode estar passando dos limites. Não aceite abusos, mas tenha cautela. Use a força da Lua para estar mais fiel e enraizado em si próprio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Pessoas, crenças ou sistemas abusivos podem mobilizar muita raiva guardada no inconsciente. Aprenda a se libertar de tais aprisionamentos, saindo de visões de mundo limitantes e bancando sua força emocional. A Lua lhe relembra da sua força pessoal e espiritual neste momento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Disputas de poder com amigos, grupos ou online devem ser olhadas com cautela. Suas emoções profundas e reprimidas estão muito mobilizadas agora e podem te levar a tais conflitos. Confie nos seus instintos para saber a hora certa de lutar e a de se retirar. Busque paz no espiritual.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Conflitos entre trabalho e casamento devem ser abordados com cautela. Também o olhar de quem quer que seja sobre seu trabalho ou sua posição de autoridade. Aprenda a ter a firmeza de colocar limites verdadeiros e não permitir energias invasivas. Use sua autoridade para dizer “não” a quem precisar. A Lua em Áries lhe reforça o tom individual.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje te leva a ter firmeza de posicionamento, mesmo perante críticas destrutivas. Confiar na sua fé, na sua conexão com seu lado divino serão muito importantes hoje, mesmo que a vida material traga dificuldades. Disputas de poder te pedem fidelidade ao seu eixo ético e princípios.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O reconhecimento de sua capacidade de expressar seu poder e autoridade podem levar a conflitos com outros e com aqueles muito próximos. Saiba lutar por si mesmo, mas também saiba dos seus limites. Raivas reprimidas precisam de cautela para não emergirem de forma explosiva. A Lua lhe conecta às suas emoções profundas, lhe pedindo fidelidade ao que sente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O aprofundamento nas suas próprias emoções pode te levar a quebrar com padrões de relacionamento tóxicos e abusivos. Saiba usar de sua força, mas também com cautela. Aprenda a se expressar mais verdadeiramente em situações sociais e não tente agradar os outros quando, no fundo, se sente abusado ou infeliz.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Quebras de padrões mentais enrijecidos podem te levar a quebras e mudanças criativas no trabalho, mas saber a medida certa é fundamental. Atitudes radicais podem criar conflitos, portanto saiba se libertar da maneira certa. Não abuse de suas forças físicas perante a obstinação mental, em prejuízo do próprio corpo. Disciplina corporal e mental lhe auxiliarão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua energia criativa é estimulada pelas profundas transformações financeiras e materiais pelas quais você passa. Use dessa força criativa, mas saiba dos seus limites. Nem todo problema financeiro se resolve da noite pro dia, mas com boa vontade de sua parte, poderá achar soluções interessantes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe mobilizado em profundas mudanças em si próprio, na sua visão de mundo e como se comporta. Isso pode entrar em conflito com exigências e expectativas familiares. Conflitos e embates nessa área podem só resultar em mais conflito. Aprenda a se afirmar, mas sem querer impor seus termos sempre.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua capacidade argumentativa é estimulada por questões subconscientes e/ou espirituais. Não se permita ser veículo de energias difíceis em nenhum destes níveis. Sua conexão verdadeira e profunda com sua verdade emocional e/ou espiritual lhe estimulará a argumentar a favor do que for justo, mas saiba de seus limites.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Transformações profundas nas amizades e comunicação com o coletivo podem lhe mobilizar na raiva de ser assertivo quanto aos seus valores. Não aceite que lhe imponham valores nos quais não acredita, mas saiba também a hora de se retirar. Também saiba reconhecer quando essa dureza e obstinação partem de você mesmo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários