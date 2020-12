Irmã de Neymar abaixa a calça e acaba mostrando tatuagem íntima

Tratava-se da sua tatuagem, com várias palavras escritas, além do piercing que há em seu umbigo. Parte do bumbum também acabou aparecendo e evidenciou a marquinha do biquíni.

Apesar de uma quantidade impressionante de likes, a foto não contou com nenhum comentário, já que ela desativou a opção de respostas para evitar pessoas inconvenientes.

Na última segunda-feira (30), porém, ao divulgar uma coleção de biquínis que desenhou, alguns seguidores observaram alguns retoques na imagem.

“O mar tá agitado né gente”, disparou uma seguidora, que observou que alguns áreas do mar estavam distorcidas. “Dá pra ver de longe“, revelou outra.

Ao ver os comentários que começaram a sair na web sobre a foto, a irmã de Neymar resolveu se pronunciar no Stories da rede social: “Eu estou aqui primeiramente, para explicar a dúvida que vocês têm“,

“Se vocês não se lembram, eu comecei um tratamento de emagrecimento uns quatro meses atrás. A minha meta era emagrecer 9 quilos, eu emagreci muito mais, eu emagreci 14 quilos“, disse Rafaella, que ainda contou que fez exercícios físicos.

Confira:

Fonte: TERRA