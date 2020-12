Iza exibe bumbum de biquíni cavado e deixa web babando

Uau! Iza aproveitou o restinho do domingo (6) para arrancar suspiros nas redes sociais.

A cantora posou de biquíni cavadinho e esbanjou a boa forma. Com o bumbum à mostra, a cantora exibiu o corpão e deixou os seguidores, que não desperdiçaram elogios, babando.

“Nossa senhora do desenho de Deus”, disparou uma seguidora. “Perfeição da natureza”, escreveu mais uma. “Espetáculo”, declarou outro. “Diva”, escreveu Tatá Werneck.

Faraônica!

Em cada aparição, um acontecimento. Tem sido assim desde que Iza surgiu no show business, com Pesadão, seu primeiro hit.

Atualmente, como técnica do The Voice Brasil, a cantora carioca tornou-se uma atração à parte no reality musical, por conta de seus looks.

Recentemente, em mais uma Rodada de Fogo, exibida ao vivo, Iza vestiu um look criado pelo excêntrico estilista Walério Araújo.

E encarnou uma verdadeira deusa faraônica. Com uma peruca bordada em pedrarias, criada por Walerio, ela estava a própria Cleópatra, observação feita por todos.

“É uma deusa, nossa Cleópatra”, elogiou Lulu Santos.“Iza é um acontecimento”, emendou Teló.

