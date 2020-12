Jojo celebra autocontrole durante programa e revela como usará prêmio de A Fazenda

Grande campeã de “A Fazenda 12″, Jojo Todynho embolsou R$ 1,5 milhão da premiação do reality show da RecordTV, e está feliz da vida por ter se superado nos 103 dias de confinamento, por saber que é uma pessoa de difícil convivência.

Em entrevista na Cabine de Descompressão, programa na web do reality, a funkeira foi questionada por Marcos Mion sobre o que mais exigiu dela no jogo e não titubeou para citar autocontrole.

Quem mais me colocou a prova? Eu mesma. Eu queria saber se eu ia conseguir. E eu conseguir. Eu sou o meu maior desafio. O que vem não são obstáculos, nem pedras, mas aprendizados”.

Hoje (ontem), eu falei na sala que uma das coisas que o Batata, meu empresário, fala pra mim é que a gente tem que andar com tijolo, um balde de cimento e uma pá para fazer a escada. Faz, esperar secar e sobe. vai subindo e não use as pessoas de trampolim. Você até sobe na gambiarra, mas vai cair e feio. Prego que se destaca, toma martelada”.

A mais nova milionária do pedaço, Jojo planeja usar parte do prêmio para construir um projeto social em Bangu, no Rio de Janeiro, para oferecer as crianças carentes do local o que não teve em sua infância.

Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto poder beneficiar todas as crianças do meu bairro. Lá tem alguns brisolões e proporcionar pra eles o que eu não tive na infância. Eu queria fazer balé, mas não tinha dinheiro e fui fazer luta que era melhor. Eu quero por coisas que possam direcionar eles melhor. Eles são o futuro do nosso Brasil”.

Quando eu sai de Bangu, eu sofri muito ataque e preconceito, mas fui aplaudida por muitas pessoas. Eu tenho orgulho de ter saído de Bangu”.

