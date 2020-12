Jovem de 23 anos, apontado como “geral” do CV é preso em Tarauacá

O jovem Francisco Martins Rego, 23 anos, conhecido como “Têta” foi preso acusado de tráfico de drogas e corrupção de menores, na tarde desta quarta-feira (9), no bairro Triângulo, em Tarauacá, no interior do Acre. Durante a ação, um menor foi apreendido.

Policiais militares do Grupo Tático do 7° Batalhão estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia de que em baixo de uma árvore, na rua Capitão Hipólito próximo à rotatória, pessoas estavam fazendo comércio de entorpecentes.

De posse das informações, os PMs foram até o local denunciado para fazer as averiguações e acabaram encontrando “Têta” saindo do local. A guarnição ainda viu quando o jovem se desfez de um celular, jogando dentro da área de mata.

Em seguida, a guarnição realizou um cerco policial, mas várias pessoas que estavam próximas conseguiram fugir. Apenas um menor e “Têta” foram capturados pelos militares.

Embaixo da árvore foi encontrado num pote com 52 trouxinhas de maconha que pesa cerca de 110 gramas. Ao ser perguntado de quem seria a droga, o menor respondeu que era de Francisco, que estava com R$ 230 reais em espécie e não soube responder a origem do dinheiro.

Ainda segundo a polícia, “Têta” é suspeito de integrar o ‘comando geral’ da facção Comando Vermelho no Bairro das Flores, no mesmo município.

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá para a tomada das medidas cabíveis.

