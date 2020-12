La Liga, Premier League e muito mais; saiba onde assistir aos jogos desta terça

A terça-feira de futebol está reservada para os fãs do futebol europeu, com vários jogos de alto nível ao longo do dia para entreter o torcedor de times do velho continente.

O dia começa com Sevilla e Villarreal às 13h (de Brasília) pela La Liga, seguido de quatro jogos simultâneos da Premier League, para todos os gostos.

A principal partida do Campeonato Inglês às 15h é o confronto entre Brighton e Arsenal, que promete muita emoção entre um time do Big 6 e uma surpresa na tabela.

Às 15h15, o Barcelona entra em campo diante do Eibar, buscando se recuperar na tabela da La Liga, seguido de mais dois jogos do Campeonato Espanhol.

Em seguida, o Manchester United faz grande duelo contra o Wolverhampton, na parte de cima da tabela, às 17h.

Para fechar o dia de futebol, o Porto visita o vitória de Guimarães para tentar se aproximar da liderança da Primeira Liga.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

ESPANHOL

Sevilla x Villarreal – 13h

Transmissão: ESPN Brasil

Barcelona x Eibar – 15h15

Transmissão: ESPN Brasil

Cádiz x Real Valladolid – 17h30

Transmissão: ESPN App

Levante x Real Betis – 17h30

Transmissão: ESPN App

INGLÊS

West Brom x Leeds United – 15h

Transmissão: ESPN

Southampton x West Ham – 15h

Transmissão: ESPN App

Brighton x Arsenal – 15h

Transmissão: DAZN

Burnley x Sheffield United – 15h

Transmissão: DAZN

Manchester United x Wolverhampton – 17h

Transmissão: Fox Sports

BRASILEIRÃO SUB-20

Corinthians x Grêmio – 16h

Transmissão: SporTV

Palmeiras x Atlético Mineiro – 16h

Transmissão: SporTV

PORTUGUÊS

Benfica x Portimonense – 15h

Transmissão: Fox Sports

Vitória de Guimarães x Porto – 18h

Transmissão: ESPN Brasil

SÉRIE B

Avaí x CRB – 19h15

Transmissão: SporTV e Premiere

Cruzeiro x Cuiabá – 21h30

Transmissão: SporTV e Premiere

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários