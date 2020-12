Luciano Camargo, após se assumir em rede nacional, terá primeiro trabalho separado de Zezé

O artista sempre comentou seu desejo de compor e interpretar músicas no estilo gospel. O cantor afirmou em entrevista concedida para o Domingo Espetacular que Zezé sempre soube de sua vontade e o apoia na decisão de dar uma pequena pausa na dupla para seguir o antigo sonho.

O trabalho solo veio após informação divulgada pelo colunista Erlan Bastos de que a dupla pretendia se separar, nota que logo foi desmentida em comunicado oficial feito pela assessoria dos cantores. Um jornalista do programa Melhor da Tarde, de Cátia Fonseca, entrou em contato com os responsáveis pela dupla, que disseram ser inverdade o rompimento dos dois irmãos. Segundo suas informações, a assessoria pretende inclusive entrar com ação judicial contra as falsas informações.