Mãe de crianças carbonizadas pode pegar mais de 30 anos de prisão, diz delegado

Crianças morreram dentro de casa, na noite de sábado, na rua Cumaru, no Portal da Amazônia

O delegado de Polícia Civil Yvens Dixon concedeu uma entrevista ao ContilNet nesta segunda-feira (21) onde destacou que Jociane Evangelista Monteiro, mãe das três crianças carbonizadas na noite de sábado (19), no bairro Calafate, em Rio Branco, poderá pegar mais de 30 anos de prisão.

“A pena prevista é de 4 a 12 anos, mas no caso dela tem um agravante, por ser a mãe das crianças, e pode chegar a 15 anos e, por ter sido três vítimas, pode passar dos 30”, declarou.

O delegado acrescentou que apesar de Jociane Evangelista Monteiro ter sido solta após uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça do Acre, na tarde de domingo (20), por meio de uma decisão do juiz Marcelo Coelho Carvalho, a mãe não pode sair da cidade e deverá comparecer na Vara de Execuções Penais, quando solicitada pela justiça. “Ela será monitorada, mas não por tornozeleira eletrônica”, argumentou.

Yvens ponderou que Jociane estava acostumada a sair e deixar as crianças em casa trancadas, no entanto, dessa vez, houve o acidente fatal. “Por conta delas estarem no cadeado, isso acabou dificultando o trabalho dos vizinhos que moravam ao lado”, explicou.

As crianças morreram queimadas dentro de uma casa, na noite de sábado (19), na rua Cumaru, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, capital do Acre.

As vítimas, Caio Evangelista Monteiro, 2 anos; Diogo Evangelista Monteiro, 4, e a bebê Vitoria Sofia, de 8 meses, estavam sozinhas no momento do acidente.

