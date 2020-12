Malu Mader surge radiante ao lado do filho e semelhança impressiona

Malu Mader e o marido, Tony Bellotto, apareceram de rostinhos colados com o filho do casal, João Mader

Malu Mader e o marido, Tony Bellotto, apareceram de rostinhos colados com o filho do casal, João Mader, em uma postagem recente no perfil do jovem de 25 anos.

Nas imagens, os três estão lindos e sorridentes e a semelhança entre eles impressiona.

“Olhos do pai e sobrancelhas da mãe só podia dar nisso“, disse uma pessoa nos comentários. “Que bom vê-los bem!“, exaltou outra. “O PIB da beleza brasileira em uma foto“, exaltou mais uma.

Última novela da qual participou do início ao fim, desde 2016, Malu Mader guarda com carinho as memórias de Haja Coração, que estreou sua reprise na Rede Globo em outubro.

Em conversa com a coluna de Patrícia Kogut, a atriz contou como foram os bastidores da trama na qual interpretou Rebeca:

“Já nos ensaios fiquei muito feliz por ter rolado a tal da ‘química’ com a Carolina Ferraz, a Ellen Rocche e a Renata Augusto. Nós quatro éramos como um corpo único. E, claro, o Alexandre Borges era importantíssimo também“.

“Praticamente todas as minhas cenas eram com eles. Quando percebi que estávamos nos divertindo juntas, rindo das situações absurdas em que as personagens se metiam, foi uma alegria“, recordou a atriz.

Conhecida pelos papéis de mocinha, Malu ainda falou sobre a experiência de fazer comédia:

“Acho que a comédia pode ser tão difícil quanto o drama ou a tragédia. Talvez até mais difícil se levarmos em consideração o fato de que é uma tragédia quando não riem de nossa ‘graça’“.

“E por incrível que pareça já me diverti muito fazendo dramas. A diversão para mim depende dos companheiros de cena e de uma relação saudável e leve com a direção e a equipe“, afirmou a atriz.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários