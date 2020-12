Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann faturam alto após BBB 2020

Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann eram bem próximas quando estiveram no BBB 2020 e chegaram juntas à grande final do reality show.

Além dos prêmios que ganharam por esse feito, o trio também faturou fora da casa mais vigiada do Brasil.

Manu foi a terceira colocada da edição mais recente do Big Brother Brasil, ganhando R$ 50.000.

Hoje com 16 milhões de seguidores no Instagram, cobra aproximadamente R$ 60.000 a cada publipost, de acordo com Leo Dias, que fez uma extensa nota sobre os ganhos do trio.

Vale citar que a cantora e atriz já foi garota propaganda de marcas como Boticário, Nívea e Tanqueray.

Ela ainda faturou R$ 500.000 para platinar os cabelos, que exibiu também no videoclipe de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que contou com milhões de acessos.

A artista abriu uma agência de marketing depois de passar pelo confinamento e assinou o contrato de R$ 1.000.000 com a Netflix e em breve irá estrelar a série Maldivas, cujas gravações foram iniciadas no fim de novembro.

Rafa foi a vice-campeã do reality da Globo e viu sua carreira de influenciadora digital deslanchar.

Com mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, cobra R$ 50.000 para publicidades em seu posts e conseguiu engajamento em dez diferentes.

A famosa ainda está contratada pela Globo e tem investido em sua futura carreira de atriz. Pela mídia, já foi citada como um dos prováveis nomes para viver Juma Marruá, na nova versão de Pantanal.

Thelminha venceu o BBB 2020 e saiu de lá com R$ 1.500.000. Seus publiposts estão custando R$ 65.000, com inserções no feed e na ferramenta de Stories.

No Instagram, ela já conta com 6 milhões de seguidores e nessa rede social virou uma das garotas-propaganda da Fenty Beauty, linha de maquiagem que Rihanna é dona.

No ramo de beleza, também virou embaixadora da L’Oréal Paris no Brasil.

A ex-BBB e médica anestesiologista é assessorada pela empresa que Preta Gil é sócia e o contrato já foi assinado antes mesmo da saída do reality.

Ganhou um quadro no É De Casa no auge da pandemia do novo coronavírus, chegou a apresentar o programa da Globo por um dia e ganhou R$ 180.000 numa campanha do Governo de São Paulo para alertar sobre o combate à Covid-19.

