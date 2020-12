Mayra Cardi aparece chorando no Instagram, fala de relações abusivas e pede apoio

Em seguida, ela falou sobre os vários tipos de relacionamento abusivo. “Relacionamento abusivo é uma coisa muito séria. Existem níveis de relacionamento abusivo, níveis de relacionamento abusivo psicológicos, físicos, o dela especificamente é todo tipo de relacionamento abusivo que existe. Não preciso dizer para vocês porque obviamente a dor dela é a minha dor, obviamente que nem se compara o que ela viveu com o que eu vivi. Nem de longe… E por isso estou sofrendo tanto, porque imagino o que essa mulher está vivendo com um bebê que acabou de nascer tem 30 dias, ela não está conseguindo nem viver o puerpério dela. Enfim, eu queria muito que vocês fizessem barulho, que vocês apoiassem para que esse cara que é só dinheiro fosse responsável. Talvez tenha tempo para ele virar gente”, afirmou Mayra.

Mayra lamentou a falta de estrutura do Brasil para lidar com mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. “Nosso país não tem estrutura para acolher nós mulheres que vivemos num universo completamente machista, sem educação, enfim, desculpe aparecer aqui dessa forma, mas sou mulher, mãe… Eu não imagino a dor que ela deve estar sentindo. Desejo todo amor do mundo para você, minha amiga, vai dar tudo certo. Acredite. Eu sei que está saindo um monte de história da família dela, umas coisas que não tem nada a ver. Ela está nas redes sociais para falar de relacionamento abusivo, de homem que bate, que engana, que mente, ela está para cobrar os direitos dela como mulher. Um erro não invalida outro, ela era uma criança. Esse homem destruiu a vida dela e esse homem tem dinheiro. Por isso a história dela está sendo contada. Dinheiro eu também tenho e não vou me calar. Eu vou bater de frente com você, meu querido. Não sei o que as pessoas estão esperando para fazer alguma coisa. A gente não vai mais se calar, a gente vai falar, ela vai falar, nós mulheres vamos falar, nós não vamos mais nos calar. A gente passou todos esse anos calada, por isso que a gente chegou onde a gente chegou. Chega! A gente não vai mais ter medo dessas ameaças. Acabou para vocês e não para nós”, afirmou.

Para finalizar, Mayra pediu perdão por ter se sensibilizado tanto na rede social. “Desculpa os stories anteriores que eu estava fora de mim, esse é um assunto que mexe muito comigo. Já sofri alguns relacionamentos abusivos e eu sei muito bem o que é isso, eu sou mãe, a dor dela é a nossa dor. Só nós mulheres sabemos o quanto é difícil ser mulher. Está todo mundo perguntando quem é o cara. O cara é um empresário foda, um empresário sensacional. Ele fez Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Alok. Ele é um empresário foda, mas um ser humano de merda”, disse ela.

Ela ainda mandou um recado para Marcos. “A gente não está aqui para te queimar vivo, a gente está aqui para gritar que ainda há tempo de você virar gente, ensinar a seus filhos como é que se pede desculpa e tem vergonha do que fez. Vira gente, dá tempo, ainda esse ano. Não aceito, não compreendo, mas entendo. Infelizmente a nossa cultura machista não nos ensinou muita coisa sobre respeitar uma mulher. A gente muitas vezes não tem pai nem mãe, muitas vezes não tem uma criação, uma cultura, mas sempre há tempo para mudar. E você, por ser uma pessoa tão foda, por ser um empresário tão foda, devia começar. Você tem um longo caminho pela frente. Sempre há tempo para mudar. Mas para mudar a gente precisa primeiro reconhecer o erro. Comece reconhecendo seu erro e pedindo desculpa, desculpa para você mesmo, para os seus filhos, para essa mulher, para essa menina que você destruiu a vida, a dela e a sua”, finalizou.