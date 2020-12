Mazinho envia à Câmara proposta para aumento o próprio salário de R$ 14 para R$ 18 mil

A Câmara Municipal de Sena Madureira recebeu nesta terça-feira (15) um projeto de lei enviado pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) para o aumento do próprio salário.

O chefe do executivo também sugere no PL o reajuste aos salários do vice-prefeito, secretário municípal e secretário adjunto.

A proposta é que o salário do prefeito aumente de R$ 14 mil para R$ 18 mil; do vice-prefeito saia de R$ 9 mil para R$ 12 mil; do secretário municipal vá de R$ 5 mil para R$ 8 mil; e do secretário adjunto, de R$ 2.500 para R$ 4 mil.

O pedido de Mazinho já chegou à Câmara e deve ser apreciado pelo advogado da casa, que vai verificar a legalidade da proposta.

Serafim está no fim dos seus primeiros quatro anos de mandato. Por vencer as últimas eleições de 2020, terá mais quatro anos à frente da Prefeitura.

Confira o documento na íntegra.

