“Minha filha tentou se matar”, diz mãe de menina de 12 anos estuprada no Acre

A mãe de uma menina de 12 anos, estuprada em julho, buscou a imprensa nesta terça-feira (29) para pedir justiça no caso que até agora está sem respostas. De acordo com a denúncia, a garota teria sido violentada pelo próprio tio.

“Eu procurei a delegacia no dia 24 de julho e até agora ninguém tomou providência. O agressor está solto, e a vida da minha filha e da minha família foi destruída. E eu quero justiça. A minha filha desenvolveu síndrome do pânico e já tentou tirar a própria vida”, conta a mãe que disse que não teve retorno da polícia.

De acordo com a família, exames comprovaram que a menina havia sido violada. “A minha filha não consegue mais estudar, não sai de casa, não confia mais em ninguém. E a única coisa que eu peço é ajuda. Ela já tentou se matar com uma faca, com comprimidos”, conta a mãe.

Ainda segundo relato, o agressor teria esfregado o órgão genital no rosto da menina durante o abuso; o que teria gerado um trauma na menina, que desenvolveu pânico.

Segundo o delegado Leonardo Neves, o caso está sendo julgado pela Justiça. “A gente entende a situação da mãe, em um caso desse muito difícil; mas, o processo tem trâmites. As provas corroboram com a denúncia e contribuem com a possível prisão do acusado”, explica.

O processo foi encaminhado pela polícia para a justiça responsável por julgar o caso.

