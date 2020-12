OCA comemora 10 anos com mudanças para melhoria no atendimento

A Organização Central de Atendimentos (OCA) comemorou na terça-feira, 22, dez anos de funcionamento. Uma década prestando serviços à população do Acre e proporcionando melhoria na qualidade de vida do cidadão, com mais de 15,6 milhões de atendimentos realizados.

O governador do Estado, Gladson Cameli, participou da comemoração juntamente com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, e com a diretora do Instituto de Identificação, Roselayne Sobreira, além dos servidores e colaboradores da OCA.

Entre os serviços oferecidos pela Organização Central de Atendimentos (OCA), um dos mais utilizados pelos cidadãos é a emissão dos documentos pessoais de identificação, coordenado pela Polícia Civil do Estado do Acre. Segundo o delegado-geral Josemar Portes, o ambiente foi reestruturado para ofertar um serviço de emissão com maior celeridade.

O governo implementou diversas mudanças no Setor de Identificação do Estado, o que proporcionou um salto de qualidade nos serviços prestados, um aumento significativo dos indicadores de solicitações atendidas e, sobretudo, a diminuição do tempo médio de atendimento.

“Estamos seguindo diretrizes do governador Gladson Cameli de aprimorar a oferta de nossos serviços, seja de balcão, como é o caso aqui da OCA, ou no trato investigativo para manutenção da segurança pública”, destacou Josemar Portes.

No mês de novembro, em meio ao período pandêmico, foram realizados mais de 2.300 atendimentos de identificação ao público, apenas na OCA de Rio Branco.

De acordo com a diretora do Instituto de Identificação, Roselayne Sobreira, houve uma redução no tempo para emissão do documento de identidade: “Conseguimos reduzir, na capital, o tempo médio de confecção e entrega do RG ao cidadão para até cinco dias após a confirmação do pagamento da taxa”.

Com os atendimentos iniciados em 2008 em um espaço localizado no Parque da Maternidade, a Organização Central de Atendimentos (OCA), cresceu e ao longo destes dez anos ganhou nova forma física, disponibilizando quase 600 tipos de serviços, com a união de 16 entidades parceiras e funcionando em um só lugar.

“É com imensa alegria que vim participar desta comemoração. Esta semana inauguramos a terceira unidade no estado, lá em Cruzeiro do Sul, na certeza de que estamos realmente cumprindo nosso dever de servir à nossa população. Conto com vocês para continuar o legado, oferecendo um serviço de qualidade aos cidadãos acreanos”, enfatizou o governador Gladson Cameli durante o evento.

