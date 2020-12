Prefeitura de Rio Branco lança aplicativo para emissão de nota fiscal através de dispositivos móveis

Os prestadores de serviço de Rio Branco vão poder emitir, a partir de agora, a nota fiscal eletrônica de seus serviços através de dispositivos móveis, como celulares e tablets. O aplicativo “nota on-line”, lançado pela Prefeitura nesta quarta-feira, 16, já está disponível para download nos aparelhos com sistema operacional Android, através da Play Store, e na Apple Store para Iphone.

Pelo aplicativo será permitido também a consulta, visualização, impressão e compartilhamento de notas emitidas e recebidas. Outra facilidade da ferramenta, é a consulta dos débitos dos prestadores de serviços, fazendo com que o contribuinte possa realizar a emissão, o compartilhamento ou copiar o código de barras das guias para recolhimento do imposto municipal (DAM).

Segundo Márcio Oliveira, chefe da Casa Civil municipal que representou a prefeita Socorro Neri durante o evento, o aplicativo é uma ampliação do serviço que já existe e promete facilitar a vida dos cidadãos rio-branquenses.

“A prefeitura tem olhado para o futuro há algum tempo e, o ‘Nota on-line Rio Branco’, já disponível para o cidadão, facilita para que ele tenha acesso à nota fiscal da prefeitura na palma da mão. A prefeitura deixa o serviço como um legado”, destacou Márcio.

Oliveira ressaltou ainda que neste tempo de pandemia, causada pelo novo coronavírus, a conectividade se faz ainda mais necessária para praticidade na dinâmica do dia a dia. Uma vez que possibilita maior conectividade e aproxima ainda mais a Prefeitura da população.

“Esse aplicativo veio numa hora propicia, porque as pessoas não precisam mais sair de casa, nem enfrentar fila esperando atendimento”, disse Marcos Clay, representante do Sebrae no Acre.

