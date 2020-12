Rodrigo Faro revela que já fez botox nas axilas e confessa detalhe

Rodrigo Faro foi o convidado do Desarmônicas, apresentado por Mônica Salgado, nesta quinta-feira (17), e revelou alguns detalhes da sua intimidade.

O apresentador, por exemplo, já revelou que fez botox.

Mas o procedimento não foi para o rosto e sim para tentar se livrar do suor excessivo nas axilas.

“Teve uma época que me incomodava que eu ficava com umas pizzas no sovaco e eu fiz botox”, contou ele, que se arrependeu da experiência.

“Eu nunca senti tanta dor na minha vida! Nunca mais eu vou fazer botox no sovaco porque eu começava a suar por outros lugares, como embaixo da teta”, explicou o famoso, visivelmente indignado.

Ainda na entrevista, Rodrigo Faro falou sobre manias, respondeu se “tamanho é documento” e garantiu que não é vaidoso.

Ele afirmou que não possui uma rotina de cuidados com a pele, mesmo com indicação bem prática de sua dermatologista.

Recentemente, o que chamou a atenção nas redes sociais foi a gigante porta da sua mansão.

“Eu acho que quando a gente faz as coisas grandes deve ser por alguma frustração, mas no meu caso não, como vocês devem saber, eu tenho a mão bastante grande”, brincou o famoso, sobre a situação.

