Simaria revela como lida com nudez e cita possibilidade de sexo a três

Simaria começou a formar sua família há 10 anos, quando casou com Vicente Escrig e com ele teve dois filhos:

Giovanna (8) e Pawel (5). Considerada por muitos um símbolo sexual por sua beleza estonteante, respondeu a perguntas sobre sexo e nudez.

A cantora que faz dupla com Simone Mendes, foi entrevistada por Mônica Salgado, no talk show Desarmônicas do Instagram.

Ao falar da vida sexual com o marido, dispensou a ideia de um sexo a três por não ser segura o suficiente para tal experiência.

“No nosso relacionamento não dá, eu sou ciumenta, não consigo imaginar meu marido tocando em outra pessoa. Minha cabeça para esse tipo, de três, é meio fechadinha“, pontuou Simaria, explicando a razão da negação.

Por falar no casamento, a esposa de Vicente afirmou que ele não se incomoda com as sensualidade de suas fotos nas redes sociais:

“Meu marido não está nem aí, meu marido é massa. Fomos outro dia para uma praia e as pessoas ficavam sem top e ele falou: ‘Anjo, tira!’. E eu falei: ‘Não, eu tenho vergonha’. Ele me explicou que era normal lá, eu olhei para o lado e tinha um homem pelado. E então beleza, tirei e fiquei lá“.

No fim de novembro, Simaria mostrou o bumbum numa foto de biquíni e esbanjou autoaceitação ao promover a música Foi Pá Pum:

“Quem aí tem estrias como eu? Levanta a mão“. Até Lívia Andrade apareceu: “Quem tem joga, com ou sem estrias“.

