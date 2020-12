Sobrinho de Gugu tenta receber herança e Justiça toma atitude

Alexandre Liberato, sobrinho do famoso, até tentou pedir de adiantamento de R$ 900 mil, mas foi negado pela Justiça

Os herdeiros de Gugu Liberato (1959-2019) ainda não receberam o dinheiro da herança deixada por ele e não possuem nem previsão.

A informação é do colunista Leo Dias, do Metrópoles. O patrimônio do apresentador está avaliado em R$ 1 bilhão.

Deste dinheiro, 75% é para os seus três filhos, enquanto 25% para os cinco sobrinhos. Com isso, Alexandre Libeato teria direito a R$ 50 milhões.

Porém, a demora para o dinheiro descrito em testamento sair aconteceu porque a mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, briga na Justiça para ser reconhecida como viúva.

Ela tenta fazer com que um juiz reconheça uma união estável.

Caso isso aconteça, esses valores destinados aos herdeiros podem mudar. O sobrinho do animador, cabe lembrar, tem 36 anos e é o filho mais velho de Amandio Liberato, irmão de Gugu.

Alexandre Liberato mora em Piracicaba com a esposa Raquel, e até junho deste ano comandava a franquia de um instituto de beleza.

Recentemente, em entrevista ao Fantástico, Rose decidiu falar sobre o patrimônio deixado por Gugu. “É estranho porque eu não tô em guerra com meus filhos, eu não tô em guerra com ninguém.

Eu falo: ‘Deus, eu não sei como é que aparece essa situação dos meus filhos terem advogados contratados pra… pra estarem em oposição comigo, mas nós não estamos em oposição’“, desabafou ela.

“Eles são meus filhos, me amam, eu amo meus filhos e desejo o melhor pra eles. Mas eu tenho os meus desejos também, eu tenho a minha posição como mãe, como companheira que fui durante todos esses 20, 19 anos, esses 20 anos da minha vida que nós estivemos como família”, acrescentou.

