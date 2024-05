VÍDEO: Pastor Lucinho diz que beijou na boca da filha antes do namorado

Começou a viralizar nas redes sociais nessa quinta-feira (2), um vídeo do pastor evangélico Lucinho Barreto, da igreja Batista da Lagoinha. No sermão que era direcionado exclusivamente ao público masculino, o líder cristão causou polêmica ao falar em tom irônico sobre a sua relação com sua filha Emily Barreto.

“Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, ela passava e eu falava; nossa que mulherão, aí se eu te pego! Aí ela ficava assim; credo pai! você já é da mamãe”. Logo em seguida, Lucinho declarou que chegou a dar um beijo na boca da filha em um momento em que ela se encontrava completamente distraída:

“Um dia ela estava distraída, eu peguei e dei um beijo nela. Aí ela disse assim, que isso pai? Eu disse assim: porque, quando eu encontrar seu namorado eu vou falar assim; você é o segundo, eu já beijei” disse Lucinho enquanto era aplaudido por muitos fies da igreja que estavam em gargalhadas.

Logo após a polêmica ganhar as redes sociais, através do perfil “O Fuxico Gospel”, o pastor evangélico recebeu uma enxurrada de críticas.

Em meio à polêmica, Emily Barreto, filha de Lucinho, gravou um vídeo saindo em defesa do pai, afirmando que as suas falas foram tiradas de contexto. Nas imagens, a jovem fez questão de destacar que o pastor estava falando com um público de mais de mil homens em um congresso e que o que estava querendo exemplificar eram que muitas adolescentes buscam por relacionamentos cedo por não serem elogiadas pelo pai.