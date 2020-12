Socorristas do SAMU realizam parto em residência de Sena Madureira

Por volta das 3 horas da manha de quinta-feira (3), os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionados para ajudar uma moradora que estava em trabalho de parto, no bairro Jorge Alves Júnior, em Sena Madureira.

“Recebemos esse chamado por volta das 3 horas da madrugada. Ao chegarmos na casa, o bebê estava nascendo e a gente concluiu o parto. Graças a Deus deu tudo. Está tudo bem com a mãe e com o bebê. Momento muito gratificante pra todos nós”, comentou Rivelino do Carmo, um dos socorristas do Samu, ao site Sena Online.

A mulher, que não teve idade e nem nome revelados, deu à luz a um menino. Essa não é a primeira vez os socorristas realizam partos. Há dias, eles fizeram um procedimento dessa natureza dentro de uma embarcação, envolvendo uma moradora da zona rural. “No nosso cotidiano estamos sujeitos a esse tipo de ocorrência. A criança quando quer nascer não escolhe nem dia, nem hora, nem local. A gente está sempre preparado para lidar com esse tipo de situação. Graças a Deus transcorreu tudo dentro do esperado”, enfatizou Alex Uirizzi.

