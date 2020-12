Socorro Neri homenageia Cameli e personalidades com Comenda Volta da Empreza

A cidade de Rio Branco completa nesta segunda-feira (28), 138 anos de fundação, e a prefeita Socorro Neri (PSB), realizou a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Volta da Empreza, a maior honraria do município, que tem por objetivo homenagear personalidades que se destacam nas artes, na cultura, na política e em vários outros setores da vida pública.

O evento foi prestigiado pelo governador Gladson Cameli, que na ocasião, recebeu de maneira especial, o grau Chanceler, cujo patrono é José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Cameli disse que foi pego de surpresa, mas agradeceu a homenagem concedida pela prefeitura. “Se fosse combinado, não teria dado certo. Muito obrigado”, disse.

A prefeita Socorro Neri (PSB) disse que a satisfação é grande de realizar a entrega da comenda, segundo a gestora, os homenageados contribuíram para o crescimento da cidade de Rio Branco. “É gratificante, essas pessoas já são reconhecidas na sociedade e hoje, vamos realizar o devido reconhecimento aos homenageados”, declarou.

Neste ano, os homenageados foram Marilia Bonfim e o Mestre da banda Marujada, Audenor de Souza, ambos de Cruzeiro do Sul, que receberam o grau Fundador, que tem como patrono, Neutel Newton Maia.

Os homenageados do grau Comandante, que tem como patrono, o Coronel José Plácido de Castro, foram o ex-secretário de saúde na gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim, Osvaldo Leal e Marie Khalil, mãe do procurador do Estado, Paschoal Khalil.

A maior honraria da noite, o grau Chanceler, cujo patrono é José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, foi entregue ao médico infectologista, Thor Dantas e a Madrinha Peregrina Gomes Serra.

Um dos destaques da noite, foi o senhor Aldenor da Costa Souza, 78 anos, que alegrou os presentes com o canto “baianinha”, clássico da cultura no Juruá.

A comenda

Criada em 2008, pelo ex-prefeito Raimundo Angelim, que posteriormente recebeu a honraria na gestão do então prefeito Marcus Alexandre, a Comenda Volta da Empreza é assim nomeada em referência à primeira denominação dada à cidade de Rio Branco no período de sua transição de seringal a povoado.

A honraria é constituída por três graus distintos: o grau Fundador, que tem Neutel Newton Maia, como patrono, destina-se a reconhecer os que se destacaram por sua significativa contribuição nos campos social, cultural, econômico, humanitário, desportivo, ou outros de notável importância para a cidade, bairro ou comunidade.

O grau Comandante, tem o Coronel José Plácido de Castro como patrono, e é destinado a homenagear os que contribuíram, por meio de atos extraordinários com a comunidade, para a consolidação da cidade em nível regional.

O grau Chanceler, cujo patrono é José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, é a mais alta distinção da Ordem e homenageia aqueles que tenham reconhecidamente prestado relevantes serviços ao município, ou que, no exercício da sua atividade, tenham destacado o nome de Rio Branco nos cenários nacional ou internacional.

