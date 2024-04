Alimento gostoso turbina a massa muscular e controla a diabetes; veja

Em conversa com o programa É de Casa, da TV Globo, a nutricionista Camila Monteiro ressaltou que o milho traz diversos benefícios para o organismo. Isso inclui o bom funcionamento do intestino, controle de diabetes e até do colesterol alto, que eleva o risco para problemas cardiovasculares.

O milho também é rico em fibras que dão saciedade, além de antioxidantes que combatem o envelhecimento e vitaminas do complexo B e minerais.

Uma boa opção é consumi-lo como pré-treino para o ganho de massa muscular, já que o alimento é bastante enérgico.

“E também pode ser usado para quem quer emagrecer, [porque] pode substituir um lanche com pão, com tapioca. Ele substitui de forma completa um carboidrato. O milho é muito mais saudável que o pão e é sem glúten”, elucidou a nutricionista Camila.