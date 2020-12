Sorteio dos oitavos-de-final da Champions League

Embates dos oitavos-de-final da UEFA Champions League

Borussia Mönchengladbach (GER) – Manchester City (ENG)

Lazio (ITA) – Bayern (GER)

Atlético (ESP) – Chelsea (ENG)

Leipzig (GER) – Liverpool (ENG)

Porto (POR) – Juventus (ITA)

Barcelona (ESP) – Paris (FRA)

Sevilla (ESP) – Borussia Dortmund (GER)

Atalanta (ITA) – Real Madrid (ESP)

O FC Porto – Juventus e o Barcelona – Paris são alguns dos destaques dos oitavos-de-final da UEFA Champions League, após o sorteio realizado na segunda-feira.

Quando são os jogos?

As primeiras mãos estão agendadas para 16/17 e 23/24 de Fevereiro, com as segundas mãos a terem lugar a 9/10 e 16/17 de Março.

O exacto calendário de jogos será confirmado mais tarde nesta segunda-feira.

Como funcionou o sorteio

Foram formados dois potes: um com os oito vencedores dos grupos e outro com os oito segundos classificados.

Nenhuma equipa podia ser sorteada juntamente com um clube do seu agrupamento ou do mesmo país.

Os vencedores do grupos jogam fora na primeira mão dos oitavos-de-final e em casa na segunda mão.

Há algo mais que eu deva saber?

Alterações nos plantéis

Cada clube pode registar um máximo de três novos jogadores para os restantes jogos até às 23h00 do dia 2 de Fevereiro de 2021.

Os jogadores podem ter representado outro clube na UEFA Champions League ou na UEFA Europa League, mas há restrições no que diz respeito ao número de jogadores da “Lista A”.

Para mais informações, por favor confira o Artigo 45 dos regulamentos.

Se a eliminatória estiver empatada ao cabo de 180 minutos …

A eliminatória é decidida, em primeiro lugar, pelos golos marcados fora de casa. Se as equipas ainda estiverem empatadas após isso, a decisão vai para o prolongamento.

Se as duas formações marcarem o mesmo número de golos durante os 30 minutos adicionais, então os golos marcados fora contam a dobrar.

Se não houver qualquer golo no prolongamento, a eliminatória vai para um desempate por grandes penalidades (marcadores alternados).

Como é que se perfila o resto da temporada?

Quartos-de-final

Sorteio: 19 de Março

Primeiras mãos: 6/7 de Abril

Segundas mãos: 13/14 de Abril

Meias-finais

Sorteio: 19 de Março

Primeiras mãos: 27/28 de Abril

Segundas mãos: 4/5 de Maio

Final

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istambul: 29 de Maio

