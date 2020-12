Testes para covid-19 vão ser feitos na modalidade “drive thru” no pátio do Detran/AC

Nessa modalidade as pessoas podem realizar esse procedimento com o acesso direto do seu carro.

O governador Gladson Cameli (sem partido), publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira (22), a autorização para a criação do programa emergencial de testagem para o Covid-19 em modalidade de drive thru.

O projeto de lei de autoria do deputado Jenilson Leite (PSB) foi aprovado na Assembléia Legislativa (Aleac) no dia 3 de dezembro. E consiste em disponibilizar a estrutura do pátio de postos do DETRAN/AC para realizar testagem e diagnóstico de Covid-19, preferencialmente em:

I – idosos acima de 60 anos;

II – pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção;

III – crianças com até 6 anos de idades;

IV – gestantes e mulheres até 45 dias após o parto;

V – profissionais das forças de segurança e salvamento;

VI – trabalhadores da área da saúde; e

VII – pessoas que tiveram contato direto ou indireto com algum paciente com suspeita ou confirmação de contágio por COVID-19;

Nessa modalidade as pessoas podem realizar esse procedimento com o acesso direto do seu carro.

Para realizar o procedimento, todas as pessoas devem apresentar um documento oficial com foto no momento da testagem. § 2º O procedimento de testagem deve acontecer sem que haja a necessidade de o paciente sair de dentro do carro; Art. 4º Além dos postos do DETRAN/AC, o Governo do Estado poderá firmar parcerias e convênios com estacionamentos ou grandes áreas visando atender a população da melhor forma possível

