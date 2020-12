Trio acusado de matar sargento do Exército a tiros e facadas é julgado no Acre

Estão sendo julgados nesta quarta-feira (9), em Rio Branco, os três acusados de matarem o sargeto do exército João Evangelista dos Santos, de 58 anos.

O crime aconteceu no dia 27 de agosto de 2018.

O caso está sendo discutido 1ª Vara do Tribunal do Júri. Além dos réus, três testemunhas devem ser ouvidas, segundo informou o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

Thiago Alves Barbosa, Jairo França da Silva e Witalo Carvalho da Costa são os envolvidos.

Outro suspeito também foi denunciado, mas apenas os três integram os autos.

