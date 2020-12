Um mês após saída de diretor, Gladson faz 18 exonerações e nomeações no Procon/AC

As mudanças começaram em novembro, quando o então diretor-presidente do órgão, Diego Rodrigues, foi exonerado do cargo

A edição do Diário Oficial desta terça-feira (8) veio recheada de mudanças no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC). São 18 mudanças a contra com exonerações e novas nomeações assinadas pelo governador Gladson Cameli.

As mudanças começaram em novembro, quando no dia 6, o então diretor-presidente do órgão, Diego Rodrigues, foi exonerado do cargo e em seu lugar assumiu Alana Carolina Laurentino Maia Albuquerque.

As exonerações desta terça são de cargos em comissão que variam de 1 a 5 e todos foram substituídos com novas nomeações.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários