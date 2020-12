UTIs do Pronto-Socorro de Rio Branco colapsam pela terceira vez em uma semana

O setor de UTIs para pessoas acometidas pela covid-19 no Pronto-Socorro de Rio Branco apresentou lotação máxima pela terceira vez em uma semana. Todos os dez leitos de terapia intensiva da unidade de saúde estão ocupados nesta terça-feira (8), segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O primeiro colapso durante esta segunda onda da pandemia de coronavírus aconteceu no dia 2 de dezembro. No dia seguinte, a taxa de ocupação caiu para 90%. Porém, nos dias 4 e 5 o setor novamente ficou lotado. Duas vagas foram abertas no dia 6. Já na segunda-feira (7), a ocupação subiu para 90%, colapsando novamente nesta terça.

Em todo o Acre, a taxa de ocupação de leitos de UTI pelo SUS é de 66,3%. Nas últimas 24h, foram três leitos a mais ocupados. Há uma semana, a taxa era de 47,5%.

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), que tem a maior quantidade de leitos, apresenta taxa de ocupação de 70%, com 35 pacientes em terapia intensiva.

